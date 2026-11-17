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Michele Plastino, noto giornalista, ai microfoni di Radio Tutto Napoli si è soffermato sulle difficoltà di Massimiliano Allegri. Queste alcune delle sue considerazioni:

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"Quando non arrivano i risultati è sempre la cosa peggiore. Però se Allegri lavorasse di più sulla testa, invece che sulle gambe o sul punto di vista tattico, lavorando sul rapporto con i giocatori, un po' come fa Chivu nell'Inter e Mancini nella Nazionale... Avete visto la Nazionale nella partita con la Turchia? Entravano in campo alcuni giocatori e rivoluzionavano la tattica. Evidentemente Mancini ha lavorato sulla testa dei giocatori e, quando entravano, gli stessi giocatori dicevano ai compagni: adesso ci mettiamo così, così e così. E lo facevano. Quindi il rapporto mentale tra allenatore e giocatore è diventato fondamentale nel calcio moderno".

Come giudichi le polemiche sul possibile addio di Kevin De Bruyne? Si parla di una Napoli che, con il suo entusiasmo, rischia di soffocare i grandi campioni. Credi che possa lasciare la squadra a gennaio?

"Io su questo non sono per niente d'accordo. Però questa storia del fatto di essere soffocati dall'entusiasmo della gente... Io credo che chissà in quanti posti al mondo vorrebbero invece essere a Napoli per farsi soffocare dall'entusiasmo! Perché è così: i napoletani, se ti danno amore, te lo danno in maniera straordinaria. Te lo dico proprio per esperienza diretta. Il rapporto d'amore con i napoletani non c'è in nessun'altra parte del mondo, io credo".