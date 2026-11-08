Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Alberto Polverosi, noto giornalista del Corriere dello Sport, tra le pagine del quotidiano romano ha alzato il sipario su Inter-Como di questo pomeriggio:

"Dodici gol in trasferta. In Champions. Segnati da due squadre italiane. Dov’è l’errore? Nessun errore, Inter e Como hanno dominato a Rotterdam e a Lens, anzi, a Lens è stato un vero massacro per i francesi. Così oggi non potranno tirarsi indietro, se sono in grado (come lo sono state) di dare spettacolo, vincere e signoreggiare in Europa, allora dobbiamo aspettarci lo stesso livello nello scontro diretto. Che vale tanto per Chivu quanto per Fabregas.

Senza Lautaro e Diao, Inter-Como perde qualcosa, ma in campo scenderà comunque una sfilata di campioni/grandi giocatori/ottimi giocatori in grado di garantire 90 minuti degni di San Siro e sulla scia di quanto hanno fatto vedere in Champions. Sono due squadre dal chiaro timbro europeo. L’Inter lo ha dimostrato nel tempo con i risultati, raggiungendo due finali in recenti edizioni, il Como con la sorpresa del suo gioco, con quell’incanto che ha tramortito Lipsia, Manchester United e Lens. Il particolare curioso è che l’unica volta, in quattro partite, che la squadra di Fabregas è andata in tilt è capitato a Rotterdam sul campo dove invece la squadra di Chivu ha fatto un partitone".