Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Cesare Prandelli, ex ct, ha parlato così dell'approdo al Napoli di Antonio Conte: “Conte è l’unico allenatore che poteva calmare tutto e far tornare l’ottimismo e far ritrovare entusiasmo ai napoletani. Può darsi che Antonio cambi qualcosa sui sistemi di gioco, dopo qualche settimana studierà i suoi uomini e valuterà la rosa, quello che gli darà più garanzie poi verrà utilizzato".