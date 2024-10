"La stima dell’Agenzia delle Entrate è attesa fra fine ottobre e inizio novembre. A quel punto, Inter e Milan decideranno se l’investimento è in linea con i loro programmi, valutando anche i tempi e la rifunzionalizzazione del Meazza. Tra le ipotesi, attività commerciali o parcheggi, a seconda di quanto sarà mantenuto delle strutture storiche del secondo anello (...). Il sindaco si aspetta che i club abbandonino anche formalmente i piani B e si concentrino su San Siro. Non è escluso che, in questo dejavu, torni di moda “La Cattedrale” di Populous, considerato il progetto definitivo nel 2021".