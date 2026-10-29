Chivu onesto e furioso. Stankovic bocciato? Mercato a impatto zero. E l'arbitro...

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A Pressing si è parlato anche del derby di sabato. L'Inter prima in classifica con 25 punti conquistati nelle prime 9 giornate di campionato mentre il Milan è quinto con 18 punti e reduced alla sconfitta contro il Bologna, la prima in campionato per la squadra di Amorim.

A Pressing si sono sbilanciati anche con i pronostici. Parte Biasin: "L'ha già detto Zapelloni, sono loro i favoriti, andiamo avanti così dal 22 aprile di due anni fa"

Umberto Zapelloni, giornalista e tifoso milanista, commenta così: "I derby si possono vincere anche con un gol di Estupinan, stupirà ma è così"

Interviene Pazzini: "Finisce 1-1"

Sabatini punta sull'Inter: "Perché nessuno vuole anche il nostro pronostico? Vince l'Inter"

Biasin interviene con una battuta: "Smetto di crederci dopo il pronostico di Sandro"

Sabatini replica con un sorriso: "L'ho detto apposta (ride, ndr)"

Per Viviano e Trevisani vinceranno i nerazzurri: "2-1 per l'Inter", dice Viviano. 3-1 invece per Trevisani.