VIDEO FCINTER1908 / Orsato: "Massa in Roma-Inter è scomparso. Nessuno parlava di lui e..."

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Intervenuto a Radio Radio Mattino, l'ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo ha parlato così della Serie A a pochi giorni dal ritorno del campionato:

"Nonostante la classifica sia stretta, penso che l’Inter abbia 10 punti di vantaggio sulle altre, ma li deve mettere insieme e non è così semplice come fare un’addizione.

Mi sembra che ci siano 4-5 squadre che possono tenere per un certo periodo, ma bisogna aspettare per verificare l’impatto delle coppe europee sul gruppo che insegue l’Inter. Le altre sono in scia, ma non sono in grado di dire chi se la giocherà fino in fondo".

(Forzaroma.info)