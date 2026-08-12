GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattino, Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato così anche di Luis Henrique, accostato ai giallorossi:

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Dopo Rodrigo Mora la mia domanda è se hai le possibilità di prendere anche un altro attaccante, magari più esperto. Per alcune operazioni la Roma avrebbe potuto risparmiare qualcosa.

La società sembra disponibile a fare qualsiasi tipo di spesa. Non posso credere al fatto che la Roma possa spendere 30 milioni per Luis Henrique, che peraltro non sarebbe neanche titolare. Non ci credo neanche se me lo fate vedere atterrare a Fiumicino".

(Forzaroma.info)