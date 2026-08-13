"L'operazione Luis Henrique non la capisco", il commento di Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, in merito al brasiliano

Matteo Pifferi
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La Roma non molla la presa per Luis Henrique e anche in queste ore ci sono stati contatti con l'Inter e con il giocatore brasiliano per capire la fattibilità dell'operazione.

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Luis Henrique
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Intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattino, Roberto Pruzzo, ex attaccante e leggenda giallorossa, ha parlato così anche del mercato della Roma:

FC Internazionale Milano Training Session - FIFA Club World Cup 2025
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"L'anno scorso in questi tempi la Roma era in difficoltà davanti, ora hai due centravanti di livello, bisogna dirlo, almeno questa situazione è migliorata. Il resto staremo a vedere. L'operazione Luis Henrique non la capisco"

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(Forzaroma.info)

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