La Roma non molla la presa per Luis Henrique e anche in queste ore ci sono stati contatti con l'Inter e con il giocatore brasiliano per capire la fattibilità dell'operazione.

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Intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattino, Roberto Pruzzo, ex attaccante e leggenda giallorossa, ha parlato così anche del mercato della Roma:

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"L'anno scorso in questi tempi la Roma era in difficoltà davanti, ora hai due centravanti di livello, bisogna dirlo, almeno questa situazione è migliorata. Il resto staremo a vedere. L'operazione Luis Henrique non la capisco"

(Forzaroma.info)