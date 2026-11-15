Valentin Carboni Ã¨ tornato in campo 260 giorni dopo la rottura, nel febbraio 2026, del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'attaccante ventunenne, in prestito al club argentino fino a fine 2027 e di proprietÃ dell'Inter, Ã¨ entrato in campo al 22Â° minuto del secondo tempo, sostituendo Lautaro DÃ­az , quando la squadra di SebastiÃ¡n Romero era giÃ in svantaggio.

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"Sebbene sembrasse non essere al massimo della forma, il che Ã¨ comprensibile visto il lungo periodo di inattivitÃ , e non sia riuscito a imporre appieno la sua esperienza in attacco, il suo ritorno Ã¨ una buona notizia per il Racing in vista della prossima stagione", scrive TycSport. Il calciatore Ã¨ arrivato in Argentina, in prestito dall'Inter, a gennaio ed Ã¨ riuscito a collezionare finora 202 minuti con la squadra argentina. A marzo l'operazione, poi la lunga riabilitazione e ora il ritorno.

Le parole di Valentin Carboni

Sono felice di essere tornato a giocare con questa maglia e di poter fare ciÃ² che amo.

Abbiate fiducia. Lavoreremo sodo per fare un grande 2027Â», ha detto alla fine della partita.

E in Argentina hanno fiducia in lui: "La veritÃ Ã¨ che l'ex giocatore di Monza e Genoa sarÃ una "spinta" per il Racing il prossimo anno. Se riuscirÃ a raggiungere la migliore condizione fisica e non sarÃ piÃ¹ tormentato dagli infortuni, Ã¨ destinato a diventare un giocatore chiave per la squadra", si legge nello stesso articolo.

(Fonte: Tyc Sports)