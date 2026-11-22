Antonio Raimondo compone il suo attaccante perfetto: nell'identikit ideale c'è un ex Inter, ma non è Ronaldo il Fenomeno...
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Antonio Raimondo compone il suo attaccante perfetto. Alla Gazzetta dello Sport, il centravanti del Frosinone ha inserito anche un ex Inter nell’identikit ideale. E non è Ronaldo il Fenomeno l’ex nerazzurro, ma un altro giocatore.
Destro di: Cristiano Ronaldo
Sinistro di: Messi
Colpo di testa di: Cristiano Ronaldo
Velocità di: Mbappé
Giuro del gol di: Icardi
Intelligenza tattica di: Lewandowski.
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