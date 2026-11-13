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Alessandro Biolchi, giornalista di Sky Sport, ha parlato così di Davide Frattesi dopo la vittoria per 3-1 dell’Italia contro la Francia.

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“Frattesi non era più lui più per un blocco psicologico che per caratteristiche tecniche. Quando sta bene, di testa oltre che fisicamente, fa gol così. Già prima del gol in tante occasioni era nell’area della Francia con questi inserimenti, fantastici ieri lui, Tonali e Barella. Chi ha visto la gara ieri ricorderà che quando aveva palla la Francia ed eravamo in blocco basso, Frattesi si alzava a pressare e portare via la palla.

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Credo in casa Inter ci sia rammarico per questo, ma so che ad Appiano non era più lui: doveva cambiare ambiente. È tornato un punto fermo della Nazionale".