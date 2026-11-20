Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

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A TMW Radio si è parlato anche dei rinnovi di contratto di Calhanoglu, Thuram e Dimarco, sui quali l'Inter sta lavorando, specialmente sul turco, unico in scadenza di contratto a giugno 2027.

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Michelangelo Rampulla ne ha parlato così: "Sono tre grandi giocatori e l'Inter deve competere su più fronti e non rinuncerei a nessuno. Altrimenti lascerei Calhanoglu".

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Massimo Orlando, invece, aggiunge: "Le generazioni durano 7-8 anni, tu hai ancora certi giocatori e devi mettersi sotto contratto tutti, non c'è discussione. E' vero per esempio che hai Pio Esposito, ma Thuram è un'altra cosa. Dal punto di vista finanziario però è Thuram che vale più di tutti, e hai il sostituto. Altrimenti perderei Calhanoglu, perché è una grossa perdita sì ma vuole andare via".