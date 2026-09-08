Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato così di Inter in vista del match contro il Real Madrid:

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui "E' un'ottima squadra l'Inter, lo stadio ti invoglia a giocare. Sono sfide che tutti vorrebbero fare, l'Inter ha le carte in regola per fare una grande partita, al netto delle assenze nel Real. Mi aspetto una grande partita dell'Inter, può fare risultato".

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E' una rosa quella dell'Inter che può sostenere i due impegni?

"Ha una rosa ampia e competitiva, poi credo possa arrivare in fondo in Champions, difficile dire se in finale o semifinale. Ha la rosa giusta però. Il doppio impegno toglie energie, ma la rosa è all'altezza".