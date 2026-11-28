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L'Inter ha ottenuto tre vittorie consecutive in Champions League contro Shakhtar, Feyenoord e Stoccarda e ha blindato la sua posizione nel ranking Uefa.

I nerazzurri rimangono al quinto posto, davanti a Barcellona e Manchester City, con 121 punti, dietro al Psg che ne ha 128. Sul podio Bayern, Arsenal e Real Madrid.

Nella stagione in corso l'Inter ha collezionato