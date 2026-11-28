I nerazzurri rimangono al quinto posto, davanti a Barcellona e Manchester City, con 121 punti, dietro al Psg che ne ha 128
VIDEO/ Quanto finisce Inter-Genoa? Il risultato esatto proposto dai bookmakers
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
L'Inter ha ottenuto tre vittorie consecutive in Champions League contro Shakhtar, Feyenoord e Stoccarda e ha blindato la sua posizione nel ranking Uefa.
I nerazzurri rimangono al quinto posto, davanti a Barcellona e Manchester City, con 121 punti, dietro al Psg che ne ha 128. Sul podio Bayern, Arsenal e Real Madrid.
Nella stagione in corso l'Inter ha collezionato
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Longari: "L'Inter non segue solo Varela, c'è un altro nome. Ma se lo vuole prenotare per giugno..."
Mercato Inter
Zazzaroni: "Ho avuto una dritta da una persona. Un giocatore della Roma potrebbe andare all'Inter"
Probabili formazioni
Inter-Genoa, le probabili formazioni: torna Diouf. In 4 per 2 posti in mezzo e in attacco…
Interviste
Vieri: "Esposito come Toni, batterà il record di Riva! Scudetto? Dico Inter, ma..."
Interviste
Mancini: "Arabia grossa cazzata, tutta la verità! Scudetto? Non vince l'Inter e vi dico di più"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti