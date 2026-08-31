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Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, intervenuto a Pressing, ha analizzato così la vittoria dei nerazzurri di ieri col Cagliari: "L'Inter crea tantissimo, ha tanti modi di sviluppare il gioco. E' più forte dell'anno scorso, ha perso Dumfries ma Spence ha un motore incredibile e ancora non ha giocato: Jones, lo stesso Stankovic, Stones.

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Squadra veramente forte che crea tantissimo. Il tifoso si aspetta un grande colpo, ma in questa squadra non serve: la squadra è stata costruita negli anni. Punterà ad arrivare in più lontano possibile in Champions e le seconde linee sono necessarie: hanno fatto acquisti molto oculati senza spendere cifre molto alte.