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Ieri si è concluso ufficialmente il calciomercato in Italia e a fare la voce grossa nelle ultime ore è stato il Como, che ha ufficializzato l'arrivo di Kean dalla Fiorentina.

LA FOTO PUBBLICATA DAL COMO CON L'ANNUNCIO DELL'ACQUISTO UFFICIALE DI MOISE KEAN

Colpi last minute anche per la Juventus con Sarr e Woltemade mentre le altre, Inter compresa, hanno chiuso senza rinforzi dell'ultim'ora. Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, ha parlato a Sport Mediaset della lotta scudetto:

"La lotta scudetto la può cambiare solamente l'Inter andando contro se stessa, per la rosa che ha l'Inter, la qualità, la mentalità che ha costruito negli anni, in questo momento non le ha nessuno degli altri club.

Getty

Più vicino all'Inter? Quelli più vicini sono per me Juventus e Roma solo perché hanno fatto un buon mercato e hanno lo stesso allenatore dell'anno scorso, conoscono bene l'ambiente e tutto il resto, dopo un po' più dietro vedo Napoli e Milan"