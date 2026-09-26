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Della prima uscita dell'Italia di Mancini, sconfitta dal Belgio, ha parlato l'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia su Radio Deejay:

Sarà complicatissimo, sarà complicatissimo ricostruire un gruppo sano, forte, perché comunque adesso anche tutto l'ambiente si è un po' spento intorno alla nazionale. Insomma sono successe tante cose negli ultimi mesi e sicuramente hanno portato anche a un'immagine un po' negativa.

Dovranno ricostruire tutto da capo. Vediamo se il mister ci riuscirà. La cosa che mi spaventa un po' è che ci sono giocatori comunque forti in nazionale, però la cosa che mi spaventa è che non hai tanta scelta. Anche davanti c'è Pinamonti, sta diventando un grande giocatore, per fortuna, perché sennò davanti avevi lui e Kean fondamentalmente. Quindi non sarà facilissimo ricaricare un po' l'ambiente.