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L'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia, ospite del programma tv Pressing, ha parlato della gara di sabato tra Roma e Inter:

"Le due squadre stanno facendo un grande lavoro. Ieri la Roma al primo tempo mi ha impressionato, non gli dava un secondo libero, anticipavano sempre e ha creato tanto, comunque l'ha messa in grande difficoltà. Io ho visto un'Inter che faceva fatica a trovare soluzioni, poi dopo hanno qualità, fisicità, una squadra comunque di un livello altissimo ed è riuscita a riprenderla, perché nelle ultime partite vai per tre volte sotto di due gol e le riprendi tutte e tre. Ieri sera poi sono stati vicino a vincere la partita, però mi la Roma ha impressionato".