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Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha condiviso un duro video sul suo canale YouTube nei confronti di una questione tra le più chiacchierate in casa nerazzurra. Queste le sue considerazioni dopo la prova molto incoraggiante della squadra nerazzurra in Olanda probabilmente con un unico neo:

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"C'è un caso bello grosso all'Inter ed è quello del portiere. La situazione di Martinez a mio giudizio non è più sostenibile per la squadra. Anche in Champions League gli abbiamo visto fare un errore giustificabile, l'uscita su calcio d'angolo che può accadere, e una cosa invece assolutamente intollerabile è che sia andato ancora a caccia di lepidotteri sulla trequarti dell'Inter su un pallone perfettamente gestibile da Akanji. Chi conosce bene l'ambiente Inter dice che probabilmente anche Chivu si è reso conto di non poter andare avanti così.

Nelle tre sconfitte di questa stagione il protagonista è stato il portiere in qualche modo. Non è un caso e non può essere più accettabile riproporlo. Sbaglia su Valverde contro il Real Madrid, con una follia concettuale prima ancora che tecnica, sbaglia clamorosamente anche nella partita con il Bruges uscendo in maniera scriteriata, risbaglia anche contro il Feyenoord che menomale è stato un avversario più malleabile. Senza dimenticare il derby, in cui Martinez è stato protagonista di belle parate ma sul calcio di punizione di Moreira è rimasto a mezzo metro dal pallone che non era irresistibile.

La notizia può essere questa: dopo un'apertura di credito quasi illimitata di Chivu, è arrivato il momento di mettere da parte Martinez. Rimane un errore strategico dell'Inter perché lo spagnolo non è arrivato dall'altra parte del mondo. Era lì da due anni e prima Inzaghi e poi Chivu gli avevano preferito Sommer. Provedel non è Buffon o Yashin, ma gli errori ripetuti di Martinez sono il primo argomento che deve affrontare Chivu quando si va a vedere il numero di gol subiti. Certamente manca un difensore che sappia marcare, ma serve soprattutto un portiere che non abbia queste alzate d'ingegno".