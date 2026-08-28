Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, è stato ospite di Radio Tutto Napoli. Qui alcune delle sue considerazioni: "L'Inter secondo me arriva bene, perché non ha perso nessun calciatore importante e ha inserito tre nomi di rilievo provenienti dal campionato inglese.

Il Como ha fatto quello che poteva, prendendo ciò che c'era a costi ragionevoli. Il Napoli, per poco che faccia, farà meglio dell'anno scorso: è una squadra importante che nella passata stagione ha avuto gravissime colpe nel fallimento europeo. Mi piace anche il mercato della Roma. Direi che arriviamo in Champions con squadre probabilmente più competitive rispetto all'anno scorso".

Allegri può essere il valore aggiunto del Napoli in Europa?"Dico di sì. Allegri non gode di buona stampa: c'è una parte residuale di giornalisti che lo stima tantissimo e un plotone di opinionisti che invece lo odia a prescindere. Questo signore ha disputato due finali di Champions con due Juventus che erano infinitamente meno forti di Real Madrid e Barcellona, le squadre che poi lo hanno battuto. Servirebbe maggiore oggettività nel giudicarlo. Una grande squadra non può fare a meno di un allenatore alla Allegri e per me il Napoli ha fatto benissimo a sceglierlo".