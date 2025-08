Ravezzani: “Non conosco il presidente della Serie A ma le sue proposte sono…”

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha rilasciato un'intervista nel corso della quale ha parlato di diverse proposte per migliorare il calcio italiano. Tra queste anche la disputa della prima giornata negli Stati Uniti e un cambio d'orario delle partite serali, passando dalle 20.45 alle 20.

Non conosco Simonelli, presidente della Serie A, ma devo dire che le sue proposte (inizio gare alle 20 e prima giornata negli USA) sono finalmente un tentativo per fermare il declino sempre più evidente del nostro calcio. Dire solo e sempre no ci ha portato alla triste realtà attuale"