L'Atletico Madrid ha vinto il Derby contro il Real per 2-1 al termine di un match ricco di episodi e colpi di scena. I Blancos, nel post-gara, hanno diramato un comunicato ufficiale per commentare anche l'operato dell'arbitro Arias, primo arbitro nato a Madrid a dirigere il derby:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui "Il Real Madrid ha perso al Metropolitano in un derby segnato dalle discutibili decisioni arbitrali di Ortiz Arias, che non ha espulso Cuti Romero nel primo tempo per aver calpestato il ginocchio di Bellingham (nonostante avesse rivisto l'azione al monitor) e Kang-In Lee per aver calpestato la caviglia sinistra di Valverde. Entrambe le decisioni hanno condizionato la partita, che si è decisa nella ripresa a favore dell'Atlético.

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Fino al 30° minuto, la partita aveva offerto pochissime occasioni pericolose. Ma da quel momento in poi, il derby è stato funestato dalle polemiche. Al 35° minuto, durante un contrasto, Bellingham è arrivato sul pallone prima di Cuti Romero, colpendo con i tacchetti il ​​ginocchio sinistro del giocatore del Real Madrid. Ortiz Arias inizialmente ha ammonito il nostro giocatore, ma è stato richiamato da Trujillo Suárez per rivedere l'episodio al monitor. Dopo aver visionato il replay, ha revocato il cartellino a Bellingham e ha ammonito il difensore dell'Atlético con un cartellino giallo anziché espellerlo. Nove minuti dopo, l'arbitro ha commesso un altro errore cruciale non sanzionando Kang-In Lee per un intervento su Valverde, che è stato colpito con i tacchetti alla caviglia sinistra. Ortiz Arias era vicino all'episodio, ma non ha mostrato né il cartellino rosso (né quello giallo) al giocatore dell'Atlético, e in questa occasione non è stato richiamato da Trujillo Suárez".

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"Al 50° minuto, Ortiz Arias ha assegnato un rigore a Huijsen per un fallo su Giuliano, mostrandogli poi un cartellino giallo. Dopo essere stato consigliato da Trujillo Suárez, l'arbitro ha rivisto l'azione al monitor e questa volta ha deciso di espellere Huijsen. Grimaldo ha trasformato il rigore portando il risultato sull'1-0. Al 59° minuto, il punteggio è diventato 2-0 con un gol di J. David. Al 76° minuto, il Real Madrid ha avuto l'occasione di accorciare le distanze portandosi sul 2-1 con un uno contro uno tra Diomande e Oblak, che ha avuto la meglio. Tuttavia, la nostra squadra è riuscita a segnare all'89° minuto con un colpo di testa di Rüdiger su calcio di punizione battuto da Bernardo . Da quel momento fino al fischio finale, la squadra di Mourinho ha cercato il pareggio senza successo".