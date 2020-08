Inter, dal campo ai fornelli: Recoba parteciperà a MasterChef Uruguay. Specialità? I… panini

Dal campo ai fornelli, nuova avventura del tutto particolare per Alvaro El Chino Recoba. Come riportato dalla testata uruguaiana El Observador, infatti, l’ex calciatore dell’Inter sarà uno dei personaggi di punta della prossima edizione di Masterchef Celebrity Uruguay. L’annuncio è stato dato dai canali ufficiali del programma, che ha usato il volto di Recoba come uno dei più importanti della serie.

Inoltre, Recoba, attualmente dirigente del Nacional de Montevideo, è stato presentato come esperto in “Olimpicos (de copetin)”, una sorta di panino con pane bianco, maionese, lattuga, uovo sodo, prosciutto e formaggio.