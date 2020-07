Recoba: “Fortunato ad aver giocato nell’Inter. Moratti? Mi metteva in imbarazzo il fatto…”

Intervenuto ai microfoni di 90min.com, Alvaro Recoba ripercorre la sua carriera in nerazzurro. Da Ronaldo il Fenomeno fino al rapporto con Massimo Moratti, il Chino si racconta in una lunga intervista. “Ronaldo è stato senza dubbio il miglior numero 9 con cui ho giocato. Non so dirti se è stato quello con cui ho avuto l’intesa migliore perché ce ne sono stati altri con cui ho giocato di più però lui era fantastico. Quando la gente mi dice che sono riuscito ad oscurare Ronaldo all’esordio rispondo sempre che è impossibile oscurare le stelle come lui”.

“Quel che ho fatto quel giorno è stato semplicemente partire con il piede giusto, lui ci ha presi per mano e ci ha trascinati alla vittoria della Coppa UEFA. Credo che in quella stagione all’Inter abbiamo ammirato il miglior Ronaldo. Nonostante abbia vinto prima con il Barcellona e poi con Real e anche il Mondiale con il Brasile, in quella stagione fu incredibile”.

L’INTER E MORATTI – “Io posso dire che ancora oggi mi sento fortunato per aver potuto giocare in squadra importante come l’Inter e che la gente ancora oggi si ricordi di ciò che ho fatto e sia riconoscente”.

“Credo che lasciare un bel ricordo di te alla gente va oltre la vittoria o la sconfitta. Inoltre ho avuto la grande fortuna di avere un presidente che mi voleva un bene dell’anima senza che avessi fatto nulla. Io non ero uno di quei giocatori che cercava il saluto del Presidente Moratti, anzi cercavo di evitare perché mi metteva in imbarazzo il fatto che lui mi volesse così bene. Il suo affetto posso dire di essermelo guadagnato con il mio modo di essere. I miei ricordi in nerazzurro sono bellissimi“.

L’INTER ATTUALE E L’EGEMONIA DELLA JUVENTUS – “Nel corso degli anni Inter, Milan, Roma, Lazio e Napoli hanno provato a competere con i bianconeri che però hanno una rosa profondissima e piena di campioni. Se si guarda ai giocatori che non giocano nella Juventus, si può facilmente vedere che sono tutti nomi che troverebbero spazio nelle altre squadre. Credo che la Juventus continuerà a vincere ancora per molti anni, per una questione principalmente economica”.

(90min.com)