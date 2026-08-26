DAZN ha raggiunto un accordo per acquisire EverPass Media con l'obiettivo di espandersi negli Stati Uniti. EverPass Media è stata fondata nel 2023 da 32 Equity e RedBird Capital Partners, cioè il fondo che detiene il controllo del Milan e che quindi tramite questa operazione diventa azionista di minoranza di DAZN.

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Shay Segev, CEO di DAZN Group, ha dichiarato: «Questa operazione rappresenta un passo fondamentale nel percorso di DAZN per diventare la piattaforma globale di riferimento per lo sport. EverPass Media ci offre una piattaforma di distribuzione commerciale già collaudata, relazioni consolidate con i locali commerciali statunitensi e un interessante portafoglio di diritti premium che completa perfettamente la crescita del nostro business negli Stati Uniti. DAZN può ora rivolgersi a ogni tipologia di cliente negli Stati Uniti: dai singoli appassionati che utilizzano l’app DAZN ai locali commerciali che vogliono offrire ai propri clienti la migliore esperienza di visione possibile. Siamo entusiasti di accogliere RedBird, 32 Equity e TKO come azionisti di DAZN. Grazie all’esperienza di RedBird nella costruzione e nello sviluppo di aziende leader nei rispettivi settori, unita alla collaborazione di lunga data e di successo con la NFL, siamo nella posizione ideale per accelerare la nostra visione e assumere un ruolo sempre più rilevante nel mercato sportivo statunitense».

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Il fondatore di RedBird, Gerry Cardinale ha così commentato: «RedBird e 32 Equity hanno fondato EverPass in un momento in cui i contenuti sportivi stanno passando sempre più allo streaming, mentre molte attività commerciali continuano a fare affidamento sui sistemi di distribuzione tradizionali. EverPass offre una piattaforma di streaming sviluppata specificamente per il mercato commerciale, che contribuirà a costituire la base del business commerciale e dell’espansione di DAZN negli Stati Uniti. Siamo pronti a lavorare a stretto contatto con DAZN in questa nuova fase, per portare la crescita del business EverPass su scala globale».

EverPass è una piattaforma media e tecnologica pensata specificatamente per collaborare con titolari di diritti, partner di distribuzione e attività commerciali, favorendo l’accesso a eventi live premium e sostenendo la crescita del business. L’acquisizione unisce la dimensione globale di DAZN, i suoi contenuti sportivi premium, la consolidata rete di distribuzione commerciale internazionale e le competenze tecnologiche alla posizione di leadership di EverPass nella distribuzione commerciale di contenuti sportivi negli Stati Uniti, aprendo a DAZN la possibilità di rafforzare la propria presenza in uno dei mercati sportivi più grandi e importanti al mondo. L’operazione rappresenta un ulteriore passo importante nel percorso di DAZN volto a consentire ai tifosi di vivere lo sport dovunque e in qualsiasi modo: a casa, in movimento o insieme ad altri tifosi nei locali commerciali di tutto il mondo.

(Calcio e Finanza)