«Io da tifoso della Nazionale e da telecronista a seguito della Nazionale che sono fortunato di seguire, Esposito lo abbraccerei ad ogni pallone che tocca PerchÃ© siccome c'Ã¨ stato un momento in cui sembrava che per trovare un centravanti bisognava andare nello spazio, pensavo dovessimo andare su Marte, Nettuno, con le navicelle spaziali. Ma poi anche chi diceva che non serviva il centravanti si Ã¨ comprato ad esempio HaalandÂ». Su Rai2, ospite de Il Processo del LunedÃ¬, il radiocronista di Radio Rai, Francesco Repice, ha parlato di attaccanti e in particolare si Ã¨ riferito a Pio Esposito, attaccante dell'Inter e della Nazionale.

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Â«Il centravanti Ã¨ fondamentale in una squadra e come dice spesso il mio amico, lo Zio Bergomi, la squadra con il centravanti forte Ã¨ giÃ meta squadraÂ», ha aggiunto.

E su Esposito ha detto anche: Â«Un centravanti forte ti fa giocare bene sempre e io ho in Nazionale, in Italia, un centravanti che Ã¨ veramente un piacere per gli occhi. Ãˆ un piacere per chi ama il calcio, perchÃ© Pio Ã¨ un giocatore che tra pochi anni concorrerÃ per il Pallone d'oroÂ».

(Fonte: Rai2)