BELGIO-INTER 4-1: ORMAI GUERRA APERTA E CACCIA AL NERAZZURRO. CASSANO SBAGLIA O HA RAGIONE?

Pio Esposito ha stupito tutto il mondo che circonda la Nazionale. Dai compagni di squadra al ct Roberto Mancini e il suo staff, passando per tutti gli addetti ai lavori. E lo ha fatto proprio durante questa sosta per le nazionali.

La foto postata dall'Inter sul suo profilo Instagram

A svelare il retroscena è stata la redazione di Sky Sport: un gesto dell'attaccante dell'Inter ha lasciato tutti a bocca aperta. Ieri sera a margine della sfida con il Belgio lo ha raccontato Peppe Di Stefano e oggi anche Marco Nosotti in studio lo ha sottolineato.

Nelle ore libere lasciate dal ct Mancini tra la vittoria con la Francia e la partita col Belgio, infatti, l'attaccante non è andato come i compagni in un ristorante milanese o in giro per negozi come fatto da molti azzurri. Pio è infatti salito su un van e ha raggiunto la famiglia a Brescia per trascorrere delle ore con i genitori. Un gesto che raccolta molto del centravanti dell'Inter...