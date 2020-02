Ringo: “Derby? Dobbiamo scendere in campo e mangiarceli. Lukaku fenomenale, lo ammiro”

Sempre sulle pagine di Tuttosport, alle parole dell’interista Savino, ha risposto il tifoso del Milan Ringo che ha parlato del derby di domenica sera:

Che derby si aspetta?

«Mi aspetto un derby vincente. Non abbiamo nessun altro risultato. Dobbiamo ricaricarci mentalmente, dobbiamo scendere in campo e mangiarceli. Ibra può darci la scossa, non sarà semplice ma ci proveremo…».

Non è un derby scontato?

«Ho imparato che nel derby non c’è nulla di scontato. Può succedere sempre tutto anche di vincerlo quando non sei la squadra favorita. Per questo confido tanto nella personalità e nella grinta di Ibra che può dare alla squadra. Col Verona si è visto. Con Ibra avremmo vinto…»

Ibrahimovic ha lo stesso peso di Lukaku?

«Non ha la sua stessa età ma per noi vale Lukaku. Ha segnato, ne ha sbagliati tanti. Prima Ibra vinceva le partite da solo, ora Ibra ti fa vincere con l’aiuto alla squadra…»

Chi toglierebbe all’Inter?

«Non m’interessa avere dei vantaggi, voglio solo batterli. Non attacchiamoci a chi c’è, a chi non c’è. Il Milan deve scendere in campo per vincere questa partita e basta…»

Però Lukaku le piace…

«E’ un giocatore fenomenale. A me piace tanto in campo e fuori. Ho grande ammirazione per lui. Se lo vorrei? E chi è che non lo vorrebbe. Ma è dell’Inter e quindi dobbiamo pensare ad altri campioni. Io penso che il prossimo campione forte che il Milan prenderà sarà quello che aprirà un nuovo ciclo vincente».