VIDEO / Rocchi contestato a Carrara con insulti e banconote sventolate in faccia

La Procura di Milano ha deciso di archiviare l'inchiesta su Rocchi e di fatto sull'Inter. Si stava indagando su una frode sportiva in concorso ma alla fine i pm hanno chiesto l'archiviazione.

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"Si è arrivati a questa conclusione - spiegano da Skysport - perché il materiale probatorio acquisito non ha permesso di arrivare a determinare delle pressioni che potessero essere finalizzate ad ottenere vantaggi da parte dell'Inter".

"Perché la frode sportiva si determina se c'è un tentativo di ottenere un vantaggio. Per quanto riguarda il materiale probatorio si parla principalmente di intercettazioni ma anche di servizi di pedinamento e si parla di limiti perché non sono stati sequestrati i cellulari ritenendo che bastessero le intercettazioni che non hanno forniti indizi sufficienti", si aggiunge.

Gli atti passano ora alla Procura generale del Coni e alla Procura della FIGC. «Sono due piani autonomi. Certamente avere procedimenti che hanno avuto una chiusura o parziale chiusura può dimostrare tante cose e verranno soppesate con il giusto rendiconto», ha detto il legale dell'ex designatore Rocchi che ha commentato le notizie arrivate questa mattina sulla decisione dei pm che indagavano su presunte combine.

(Fonte: SS24)