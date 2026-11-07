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Vince e convince la Roma all'Olimpico contro il Sassuolo: finisce 3-0 per i giallorossi. Sempre più in crisi la squadra di Alberto Aquilani, 17esima in classifica in attesa dell'impegno del Monza di domani contro l'Atalanta.

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La Roma invece non si ferma: prima un gol di Hermoso, poi un autogol di Walukiewicz e infine la rete finale di Mora. Giallorossi ora a quota 27 punti in classifica, a -1 dalla Lazio capolista; l'Inter è a 25 e domani affronterà il Como che è a 23.