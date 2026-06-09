Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
ultimora
Romani: “Per l’Inter vorrei Palestra”. Fontana: “Quanti calci ho dato a Marotta…”
Scambio di battute a Palazzo Lombardia tra i vari membri del consiglio regionale e Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter. Il presidente del consiglio regionale, Federico Romani, ha espresso un desiderio di mercato fa tifoso nerazzurro: "Che acquisto vorrei per l'Inter? Penso che per valorizzare ancora di più il calcio italiano ci sia bisogno magari di un calciatore italiano, lombardo, quindi faccio il nome di Palestra, perché no? Perché non sognare e aumentare il numero di calciatori italiani. Già l'Inter ne schiera 4-5 a partita…".
Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha invece ricordato i suoi scontri sul campo da calcio con Marotta ai tempi del liceo: "Come giocava Marotta? Calcisticamente ha preso tanti calci da me... Lui era più bravo, l'unico modo che avevo per fermarlo era cercare di legnarlo un po'...".
© RIPRODUZIONE RISERVATA