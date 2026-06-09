Scambio di battute a Palazzo Lombardia tra i vari membri del consiglio regionale e Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter. Il presidente del consiglio regionale, Federico Romani, ha espresso un desiderio di mercato fa tifoso nerazzurro: "Che acquisto vorrei per l'Inter? Penso che per valorizzare ancora di più il calcio italiano ci sia bisogno magari di un calciatore italiano, lombardo, quindi faccio il nome di Palestra, perché no? Perché non sognare e aumentare il numero di calciatori italiani. Già l'Inter ne schiera 4-5 a partita…".