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Il mercato non dorme mai. E nemmeno quello degli allenatori, tra posizioni in bilico e tecnici a caccia di una nuova avventura. Tra questi c’è anche Antonio Conte, alla ricerca di una nuova esperienza.

Sul portale ‘Affidabile’, Fabrizio Romano ha parlato della situazione di alcuni di loro, tra cui l’ex tecnico di Inter e CT della Nazionale e di Roberto De Zerbi.

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Futuro Conte: Juve e Milan…

“Si è parlato molto di Fenerbahçe (opzione mai davvero concreta) e di Juventus (dove Spalletti è saldo al comando, allo stato attuale), ma in realtà Conte è stato cercato in gran segreto dall’Al Ahli in Arabia Saudita. Il club arabo ha messo sul tavolo una cifra mostre per convincere Conte, ben oltre i 10 milioni a stagione di cui si era parlato in precedenza: Antonio ha detto no, vuole aspettare un top club europeo e riportare trofei… dove mancano.

Con la Juventus non ci sono stati contatti recenti, anche perché Giovanni Carnevali mantiene intatta la sua fiducia in Luciano Spalletti: ci si augura di poter migliorare nel tempo, pur rimanendo sempre nell’aria il nome di Conte come figura inevitabilmente legata ai colori bianconeri.

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E il Milan? Una presenza proprio dello stesso Conte a San Siro per Milan-Benfica aveva acceso i rumors, ma Gerry Cardinale vuole dare tempo a Ruben Amorim: c’è necessità di vedere miglioramenti e soprattutto continuità a stretto giro, ma Amorim ha sempre messo in chiaro ai dirigenti di aver bisogno di tempo per costruire il ‘suo’ Milan e Cardinale ha accettato questa filosofia da giugno, si va avanti insieme".

De Zerbi resta al Tottenham

“Proprio gli Spurs che restano tra le panchine più “attenzionate” d’Europa: clamorosamente ultimi in classifica, il Tottenham ha cambiato tanto in estate e per questo non ha minimamente messo in discussione Roberto De Zerbi durante questa lunga sosta.

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Ma da sabato c’è da pedalare, invertire la tendenza, tornare a vincere e anche a convincere. Gli Spurs non hanno contattato altri allenatori, il contratto di De Zerbi a Londra è ricchissimo, il progetto è appena iniziato: c’è fiducia nell’allenatore italiano sul lungo termine, ma i risultati devono necessariamente cambiare”.