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Intervenuto su Youtube, Fabrizio Romano ha raccontato anche un aneddoto che riguarda un ex top dell'Inter, ossia Samuel Eto'o. Anche l'ex nerazzurro ha ricevuto un'offerta per tornare in campo quando aveva già appeso gli scarpini al chiodo da anni.

Ecco cosa rivela Romano: "Francesco Totti non è stato l'unico campione ad aver ricevuto questo tipo di proposte anche perché un altro campione che ha giocato in Serie A, un campione di livello mondiale e internazionale come Eto'o che ha vinto il Triplete con l'Inter e ha vinto tanto col Barcellona.

Samuel Eto'o si è ritirato nel 2019 ma poco dopo, nel 2020 inoltrato, ha avuto la possibilità di andare al Murcia. Hanno provato a riportarlo con sé e a convincerlo a tornare a giocare. Eto'o ci ha pensato ma ha detto di no per continuare il suo business in altre attività ma non tornando in campo"