Il Fenomeno, che di pallone d'oro se ne intende, consegnerÃ il premio sul palco del London Palladium Theatre e ha parlato anche del derby
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«Incertezza su chi vince il Pallone d'oro? Bellissimo, tutti sono carichi ed Ã¨ pieno di gente, sarÃ una bella cerimonia. Chi vince? Tutti i candidati della finalissima, da Kane che ha fatto una stagione stupenda, agli altri sono bravissimi. Io lo consegnerÃ² il Pallone D'oro, ma non so chi vincerÃ . Non dipende da me, non vorrei sparare un nome, sbagliare e poi rimanerci maleÂ». C'Ã¨ una nota faccia nerazzurra a Londra, alla consegna del piÃ¹ ambito premio dei calciatori, il fenomeno Ronaldo.
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L'ex giocatore nerazzurro si Ã¨ fermato ai microfoni di DAZN che commenta la cerimonia londinese. Ecco cosa ha aggiunto Ronie che ha parlato anche del derby e lui ha giocato prima nell'Inter e poi pure nel Milan.
-Torni a giocare anche tu come Ronaldinho?
Un po' troppo tardi per me (ride.ndr).
-Prossimo week-end si gioca il derby di Milano...
Ãˆ sempre una bellissima lotta, una bellissima partita. SarÃ² davanti alla tv a vederlo sicuramente.
-Chi seguirai di piÃ¹ tra i giocatori delle due squadre?
Tutte e due le squadre sono belle da seguire
(Fonte: DAZN)
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