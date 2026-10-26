VIDEO / Il fenomeno Ronaldo e la sua nuova passione: suda e si allena sul campo da tennis

«Incertezza su chi vince il Pallone d'oro? Bellissimo, tutti sono carichi ed Ã¨ pieno di gente, sarÃ una bella cerimonia. Chi vince? Tutti i candidati della finalissima, da Kane che ha fatto una stagione stupenda, agli altri sono bravissimi. Io lo consegnerÃ² il Pallone D'oro, ma non so chi vincerÃ . Non dipende da me, non vorrei sparare un nome, sbagliare e poi rimanerci maleÂ». C'Ã¨ una nota faccia nerazzurra a Londra, alla consegna del piÃ¹ ambito premio dei calciatori, il fenomeno Ronaldo.

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L'ex giocatore nerazzurro si Ã¨ fermato ai microfoni di DAZN che commenta la cerimonia londinese. Ecco cosa ha aggiunto Ronie che ha parlato anche del derby e lui ha giocato prima nell'Inter e poi pure nel Milan.

DAZN

-Torni a giocare anche tu come Ronaldinho?

Un po' troppo tardi per me (ride.ndr).

-Prossimo week-end si gioca il derby di Milano...

Ãˆ sempre una bellissima lotta, una bellissima partita. SarÃ² davanti alla tv a vederlo sicuramente.

-Chi seguirai di piÃ¹ tra i giocatori delle due squadre?

Tutte e due le squadre sono belle da seguire

(Fonte: DAZN)