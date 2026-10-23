Un 4-3-3 di classe, carisma, di soli fuoriclasse. Una formazione folle per qualità, di quelle purtroppo da disegnare solo nei sogni
VIDEO / Il fenomeno Ronaldo e la sua nuova passione: suda e si allena sul campo da tennis
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Un 4-3-3 di classe, carisma, di soli fuoriclasse. Una formazione folle per qualità, di quelle purtroppo da disegnare solo nella mente e nei sogni. A indicarla Ronaldo, che nel corso di un'intervista al Daily Mail ha tracciato la sua personale formazione migliore di sempre. In attacco, ovviamente, il Fenomeno ha schierato lui stesso. Ecco la top XI:
BUFFON
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