Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Ospite di Radio Radio, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato le parole di Adani sulla sfuriata di Allegri al termine della gara contro la Roma:

Il discorso di Adani non ha né capo né coda. Secondo me Adani non è uno che si intende di calcio, che parla di calcio. Ecco, tutto qua. Lui non parla mai di calcio, fateci caso. Non c'è una volta che nomina una difesa a tre, a quattro, un modo di attaccare, le caratteristiche di un giocatore. Trovatemi un commento di calcio di Adani, tecnico. Non c'è. Lui è Messi, la madre di Dio, Padre Tempo e le cose lì, capito? Ma di calcio lui non nomina mai un giocatore, fateci caso, se non per dire delle cose abbastanza surreali.

Poi sulla terminologia di Adani, a me se mi dice baggianate, che io dico baggianate, pagliacciate o che faccio il circo, io chiedo una consulenza se posso tutelarmi anche in altre sedi, perché io fossi Allegri da Adani, baggianate, pagliacciate e circo, io non me lo farei dire. Lui faccia quel che vuole.

E infine è una cosa molto grave per il giornalismo. Cioè che uno parla per amicizia, cioè in una situazione in cui al limite si potrebbe ipotizzare di una inimicizia di Adani nei confronti di Allegri, ma nessuno gli sta dicendo che è un nemico. Lui invece accusa di parlare per amicizia. Eh no, io questo, come categoria di giornalisti, lo rifiuto, perché io non ho mai parlato per amicizia, inimicizia, nessuno, perché io sono della generazione che noi giornalisti addirittura quando abbiamo iniziato noi a fare questa professione ci sentivamo un po' come i giudici, un po' come quelli che dovevano essere super partes. Questo ci hanno insegnato e questo noi cerchiamo di onorare. Se diciamo una cosa, è una cosa in cui crediamo, a prescindere da bianco, nero, rosso, verde, destra, sinistra, o amici o nemici.