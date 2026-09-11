Sandro Sabatini e Nicolò Schira hanno discusso di Allegri nel corso di 'Scontro diretto', rubrica sul canale Youtube di entrambi. Parte Schira:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui "Gli anni passano per tutti, anche per Allegri. Lui è stato un grande allenatore, la carriera parla per lui, per tutti inizia la parabola discendente, anche per gli allenatori altrimenti allenerebbero ancora Capello, Lippi e Sacchi. Allegri va per i 60 anni, temo che sia entrato nella parabola discendente, gli ultimi anni non sono all'altezza del suo passato, non si deve offendere nessuno ma i suoi risultati non sono all'altezza e in linea con quelli dell'Allegri del passato"

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Sabatini replica così: "Questo discorso lo accetto, è nella realtà del calcio, della vita, di tutti noi. Anche io l'ho iniziata la parabola discendente, io posso dire che non mi arrendo ma le cose che faccio ora sono più moderate rispetto a quelle di prima. Quello che io non accetto e ritengo inaccettabile e vergognoso è che si procede con gli attacchi ad Allegri identificando Allegri come l'unico problema che una volta rimosso quel problema rinasce tutto quanto.

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Ascolta bene la battuta che faccio: negli ultimi 3 anni di Allegri, era solo colpa di Allegri. Dopo Allegri, Tudor, Thiago Motta e Spalletti hanno fatto peggio. Nessuno lo dice che quei 3 anni di Allegri alla Juve sì, era in parabola discendente, aveva le sue colpe ma avete visto che squadra aveva la Juve e che c'erano problemi? E su Napoli-Arsenal, al 70' era 0-0. Meritava di più l'Arsenal e gli xG? Va bene. Al 70' l'Arsenal mette Guimaraes, Tziolis, Havertz e Madueke, 250 mln, il Napoli mette Favasuli e Vergara. Come puoi dire che è colpa di Allegri perché si era chiuso troppo in difesa? Tutto qua"