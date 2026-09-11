Botta e risposta su Youtube tra Sandro Sabatini e Nicolò Schira: tema della discussione il Como di Fabregas. Parte Sabatini:

"È arrivato il momento e ora siete contenti: meglio Allegri o Fabregas? Adesso vi scatenate e trovate uno che è d'accordo perché in questo momento Fabregas sta mostrando qualcosa di diverso rispetto a tutti gli altri allenatori, sta mostrando attraverso il Como qualcosa di diverso però non dovete aver paura. Questo Como, ve lo dice il vecchio Sandrino, ho rivisto giocare il Milan di Sacchi o il Barcellona di Guardiola"

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Schira interviene: "Calma Sandro, il Como ha fatto una partita fantastica ma il Lipsia è come il Genoa". Replica Sabatini: "Bravo". Aggiunge Schira: "So già dove vuoi arrivare: se Napoli o Inter avessero giocato col Lipsia, avrebbero vinto anche loro"

Sabatini spiega: "Proprio lì volevo arrivare. Ora su Allegri c'è una bufera incredibile, sono state dette cose gravi. Se lui vuole reagire bene, se non vuole reagire peggio per lui. Ma dico che è fondamentale vedere il valore dell'avversario o vedere la partita. In sintesi: un conto è se giochi col Real Madrid, terzo in Spagna, un conto è se giochi con l'Arsenal, primo in Premier League, un conto è se giochi col Fenerbahce, nono in Turchia, un conto è se giochi contro il Lipsia che è decimo in Bundesliga. Sono rimasto incantato dal Como, ma non è un'offesa dire che è una squadra straniera che gioca nel campionato italiano"

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Schira domanda: "Quanti italiani ci sono nel Milan o nella Juve?"

Sabatini chiosa così: "Sul settore giovanile stanno investendo sugli italiani ma se guardi lì la partita dallo stadio, a 10 km c'è la Svizzera, la società è composta solo da manager stranieri. Complimenti al Como ma mi sembra un club straniero che gioca in Italia e non è un'offesa. E Fabregas si veste come gli pare, mi lasci dire che è un filino presuntuoso? È un reato?"