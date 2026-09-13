Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Sa quasi di vittoria il pareggio ottenuto dal Milan ieri a Roma contro la Lazio. Più che altro per come è maturato, considerando l'orribile primo tempo della squadra di Amorim. I rossoneri si erano ritrovati addirittura sotto di due gol, che sarebbero potuti essere tranquillamente di più. Poi nella ripresa qualcosa è effettivamente cambiato, come sottolinea anche Sandro Sabatini nel suo commento su YouTube:

"A capo del peggior primo tempo degli ultimi anni, è entrato in campo dopo l'intervallo e ha giocato il miglior secondo tempo degli ultimi anni. La password da digitare è: sostituzioni. Amorim si era un po' lamentato alla vigilia, anche con frasi superflue e con un vittimismo passato di moda: non era intenzione di nessuno attaccarlo a prescindere. Tutti i tifosi a fine primo tempo erano infuriati e gli analisti allibiti. Amorim poi ne ha cambiati tre a fine primo tempo: è partito con la formazione sbagliata. Due gli errori: Estupinian e Loftus-Cheek.

Un discorso più ampio lo merita la terza la sostituzione. Il Modric travolto dalla Lazio ha lasciato un po' perplessi. Nel secondo tempo senza le geometrie e i lanci di Modric, ma con il lavoro da gregario di Musa, il Milan ne ha beneficiato. Cosa succederà ora? Di sicuro Moreira non può non giocare. Non è un giocatore di solo fumo, ha autografato lui la rimonta con la Lazio".