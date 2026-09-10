Sabatini ammette: "Cosa avrebbe dovuto e potuto fare di più il Napoli contro l'Arsenal? Ci sono delle categorie di differenza"
FCIN1908 / Inter, rimonta clamorosa: la ThuLa manda il Napoli a meno 6
Contro l'Arsenal, in Champions League, è arrivata la terza sconfitta consecutiva per il Napoli di Massimiliano Allegri dopo quelle in campionato contro Como e Inter.
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Getty ImagesUn inizio di stagione molto difficile per gli azzurri, già a -6 dopo tre giornate di campionato dalla testa della classifica tra prestazioni non all'altezza e una serie di infortuni che rischia di complicare le cose.
Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così la prestazione del Napoli contro l'Arsenal, non appoggiando la tesi di quelli che se la prendono con Allegri. CONTINUA A LEGGERE
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