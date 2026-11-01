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Intervenuto sul canale Youtube Scontro diretto insieme a Nicolò Schira, Sandro Sabatini ha parlato così dell'Inter dopo il KO nel derby:

Getty Images

"Chivu mi è sembrato un uomo veramente in difficoltà e un allenatore deluso ancora prima che deludente. Deluso dalla sua squadra e dal contorno che c'è sull'Inter. I tifosi dell'Inter e anche gli opinionisti dell'Inter hanno in testa di parlare dei miei pronostici anziché di quello che dico per commentare le prestazioni dell'Inter. Quando dico che con la Fiorentina l'Inter ha giocato male, parlano solo del rigore di Thuram, quando dico che con lo Shakhtar ha vinto perché sono nettamente più forti ma la prestazione è stata sottotono dicono che ce l'ho con l'Inter, quando dico che a Bologna, per un tempo, l'Inter è stata la peggiore del campionato dicono che è poi uscita la forza della squadra ed è bastata la strigliata di Chivu. Non si va avanti a forza di strigliate"

"Sul modulo, non si vince e non si perde per una disposizione tattica. Se Diouf e Sucic avessero giocato come sanno e come sperava Chivu, quello passava inosservato. La quinta punta è una delle scuse di Chivu che tende a trovare delle scuse come ha detto delle ingiustizie mercoledì scorso così adesso tira fuori la quinta punta, la quinta punta era Lavelli che basta e avanza. Se poi vieni a dire che non ha fatto giocare i giocatori con la febbre poi non li fai nemmeno entrare all'82', quella è una cosa da fuori di testa"

"Attenzione adesso a quello che sta succedendo. Barella che tira la stoccatina, Dimarco che evidenzia il fatto di essere arrabbiato. Attenzione perché Chivu è entrato in uno spogliatoio che era già effervescente, ricordati le dichiarazioni di Lautaro al Mondiale per Club, Chivu lo mette a posto per un anno ma è come se dai qualcosa per abbassare la febbre per un anno, non vorrei che adesso ritorna ad essere problematico lo spogliatoio dell'Inter anche per una questione, non giriamoci tanto attorno, dei rinnovi contrattuali. Dimarco e altri giocatori, Calhanoglu anche che è stato il peggiore in campo con Barella. Poi da una parte c'era un portiere che le ha prese tutte e una che non l'ha presa neanche mezza"