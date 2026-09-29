MARI e MONTO EP3: Trionfo Italia, blocco Inter a convenienza e i numeri di Esposito

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Ospite negli studi di Sportmediaset, Sandro Sabatini ha parlato dell'assenza di alcuni interisti nella formazione dell'Italia di Mancini:

Forse non mancano un po' gli interisti? Ieri abbiamo visto Bastoni, davanti Pio Esposito, mentre in mezzo mancavano Dimarco e anche Barella. Una sorta di colonna portante in stile Inter per il futuro della Nazionale?

Sì, anche se è vero che quella stessa colonna portante era costata abbastanza cara a Luciano Spalletti.

È vero, però forse è auspicabile trovarla, no?

Naturalmente sì. Ma credo che Mancini, su questo, non abbia assolutamente né preclusioni né preferenze. Ci sarà poi da verificare quanto questa formula di cambiare praticamente tutta la formazione a distanza di tre giorni possa essere un allenamento in vista di quando il torneo, che sia Europeo o, speriamo, Mondiale, imporrà lo stesso tipo di turnover».