Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto al Podcast Scontro diretto su Youtube, Sandro Sabatini ha parlato di Inter in vista della sfida col Genoa ma non solo: "Pronostico Inter-Genoa? Apriamo una parentesi sul rinnovo di Carlos Augusto fino al 2031"

Interviene anche Nicolò Schira: "4,2 mln a stagione. Ok il prezzo è giusto?"

inter.it

Sabatini risponde: "Sì, secondo me sì. Restano da risolvere i casi Calhanoglu, Dimarco e Bastoni"

Schira aggiunge: "Ci sarà un incontro nei prossimi giorni con Calhanoglu, a breve. L'Inter è sorniona su Calhanoglu, attenzione perché Marotta è convinto di piazzare la zampata, che alla fine rinnovi con un abbassamento della parte fissa come chiede Oaktree"

Inter TV

Il pronostico di Sabatini: "L'Inter batte il Genoa, soffrendo ma batte il Genoa"