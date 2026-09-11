Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha detto la sua sulla partita persa dal Napoli contro l'Arsenal. I Gunners hanno chiuso con oltre 4xG e 26 tiri ma hanno vinto solo 1-0 grazie al gol di Odegaard ad un quarto d'ora dalla fine.

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Ecco cosa dice Sabatini, che nel suo discorso cita anche Chivu: "Quando il Napoli subisce 26 tiri in porta, è giusto sottolinearlo ed evidenziare che c'è qualcosa che non va nella fase difensiva di Allegri. A forza di subire tiri in porta poi Odegaard la mette all'angolino e Milinkovic-Savic non ci arriva ma è altrettanto giusto ricordare quali erano stati i commenti in situazioni del genere. L'anno scorso il Napoli perde col Chelsea quando al Chelsea bastava anche un pareggio.

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Conte per me è un top, in Champions con l'Inter perde col Dortmund e dice che non si può giocare con gente di Cagliari e Sassuolo. Allegri ha fatto i complimenti a Favasuli, non dice che arriva dal Catanzaro. E l'ultima cosa che devo dire: il più recente confronto tra l'Arsenal e un'italiana è Inter-Arsenal 1-3 e quei processi a Chivu, chi li fece, era gente in malafede o incompetente. L'Inter e Chivu sbagliarono qualcosa ma in quel momento e in questo momento l'Arsenal è ingiocabile e più forte di tutti"