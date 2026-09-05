Il commento di Sabatini sul Como di Fabregas, che ha raccolto 7 punti nelle prime 3 giornate di campionato. Sabatini, poi, critica De Rossi e cita Allegri
VIDEO / Sabatini a Thuram: "Ha creato una tempesta di messaggi d'odio. L'Inter rifletta"
Il Como ha vinto 4-1 in rimonta contro il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A e ha conquistato, per la prima volta nella sua storia, il primo posto in classifica, seppur solo per una notte.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiIntervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha voluto parlare anche di Como in ottica scudetto, non lesinando una critica a De Rossi.
Sabatini, poi, ha fatto un commento sulla mossa di Fabregas contro il Napoli nello scontro turno di campionato. CONTINUA A LEGGERE
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