Sui social è nata una polemica relativa al calendario delle big. Numeri alla mano, l'Inter ha più ore di riposo tra i primi impegni in Champions League e le successive partite di campionato. Confronto non del tutto giusto perché sono incluse anche Juventus e Milan, impegnate il giovedì in Europa League e quindi inevitabilmente domenica sera o lunedì.

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Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Sandro Sabatini, intervenuto su Youtube, ha parlato così proprio del tema calendari: "L'Inter è favorita dal calendario? Può essere vero, anzi, con i numeri non si discute, sono fatti, sono numeri. L'Inter ha un vantaggio nelle ore prima e dopo gli impegni europei però sono calcolate solo 4 giornate. Cosa voglio dire? Che siccome la fase della Champions dura 8 partite e non sono ancora stati decisi anticipi e posticipi, dalla Lega arriverà la garanzia e la certezza che tutto sarà regolare come aggiusteranno il calendario delle prossime partite.

Non si può gridare allo scandalo su un dato che è ancora parziale, la polemica nata sui social secondo me è giusto riportarla perché il dato fa impressione, l'Inter ha molte più ore di intervallo tra le partite rispetto alle altre, comprese le tre Champions. Sull'Inter non si sa mai che dire, tutti pensano che parlo male dell'Inter. Se introduco l'argomento Dimarco, vuol dire attaccare l'Inter? Perché lui vuole il rinnovo eh"