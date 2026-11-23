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Hanno fatto discutere le parole di Antonio Conte a Cronache di Spogliatoio. L'ex allenatore del Napoli ha manifestato la voglia di tornare alla Juventus ma ha anche parlato dell'Inter, dicendo di aver tracciato un solco perché c'era un prima e un dopo il suo periodo in nerazzurro.

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Sandro Sabatini, intervenuto a Pressing, ha commentato così le dichiarazioni di Conte: "Mi tolgo il pensiero su Antonio Conte: per me è stato abbastanza indelicato nei confronti di Allegri perché quando diceva yes man e aziendalista si riferiva ad Allegri. Poi è stato abbastanza ingiusto e indelicato nei confronti di Simone Inzaghi quando ha detto che dopo di lui l'Inter… Eh no, dopo di te l'Inter ha fatto di più.

E non è stato elegante anche nei confronti di Spalletti perché ha dato impressione di essere lì ad aspettare di chiudere questo cerchio. La risposta di Conte mi è sembrata un pochino esagerata, quella di Spalletti è stata più elegante e più pungente"