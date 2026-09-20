Sandro Sabatini, intervenuto su Youtube, ha commentato così le parole di De Rossi prima di Parma-Genoa sulla comunicazione sportiva

Matteo Pifferi
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"Adesso viviamo in un’epoca di comunicazione particolare. Voi giornalisti siete le prime vittime di uno che si sveglia, si compra le cuffiette, si compra la webcam e diventa esperto di calcio, usando un vocabolario imbarazzante". Questo il messaggio di Daniele De Rossi, in conferenza stampa pre Parma-Genoa, in merito a come è cambiata la comunicazione (sportiva) nel corso degli ultimi anni.

De Rossi

Parole che però non sono condivise da Sandro Sabatini. Il giornalista, infatti, sul suo canale Youtube ha spiegato perché non è d'accordo con De Rossi e nemmeno con Gattuso che ha fatto eco all'allenatore del Genoa durante il post partita di Venezia-Lazio.

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"Ho ancora in testa quello che ha detto De Rossi in conferenza perché ieri ha fatto eco Gattuso. So di dire una cosa che mi porterà solo dei problemi e degli svantaggi ma sembra che ora i giornalisti siano bravi e gli influencer siano il male del calcio. Amici miei... CONTINUA A LEGGERE

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