Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui "Adesso viviamo in un’epoca di comunicazione particolare. Voi giornalisti siete le prime vittime di uno che si sveglia, si compra le cuffiette, si compra la webcam e diventa esperto di calcio, usando un vocabolario imbarazzante". Questo il messaggio di Daniele De Rossi, in conferenza stampa pre Parma-Genoa, in merito a come è cambiata la comunicazione (sportiva) nel corso degli ultimi anni.

Parole che però non sono condivise da Sandro Sabatini. Il giornalista, infatti, sul suo canale Youtube ha spiegato perché non è d'accordo con De Rossi e nemmeno con Gattuso che ha fatto eco all'allenatore del Genoa durante il post partita di Venezia-Lazio.

"Ho ancora in testa quello che ha detto De Rossi in conferenza perché ieri ha fatto eco Gattuso. So di dire una cosa che mi porterà solo dei problemi e degli svantaggi ma sembra che ora i giornalisti siano bravi e gli influencer siano il male del calcio. Amici miei... CONTINUA A LEGGERE