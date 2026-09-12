Dopo un inizio di campionato disastroso con tre sconfitte in tre partite, la Fiorentina ha raccolto i primi tre punti vincendo 4-2 sul campo del Venezia. Buona la prima per Paolo Vanoli, chiamato a rialzare la Viola dopo l'esonero di Grosso. MVP del match è stato Franco Mastantuono, autore di una tripletta.

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Getty Images

Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha parlato brevemente della Fiorentina e del mercato di Paratici, paragonandolo però a quello del Napoli di un anno fa. Sabatini ha parlato anche di Como e di Fabregas. CONTINUA A LEGGERE