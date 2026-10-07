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Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così la scelta di molti giornali di dedicare, in prima pagina, poco spazio a quanto successo tra FIGC e CONI con Malagò protagonista:

Getty Images

"Molte prime pagine sono dedicate a Pio Esposito, nella serata in cui è stato immortalato come nuovo Vieri, premiato nel premio Vialli e la vicenda Malagò-Abodi-Buonfiglio è diventata piccina così e io mi ribello a questo. Nella notte in cui Messi dà le dimissioni, che se ne va in lacrime dalla Nazionale, ci metto a confronto quelli che non voglio andarsene tipo CR7 e Malagò a simboleggiare un trio più meritevole di dimissioni nelle figure di Abodi e Buonfiglio che non dello stesso Malagò"

"Io sono dalla parte di Malagò ma da italiano non faccio populismo e dico che hanno fatto perdere tempo, abbiamo capito figli, figliastri, gioco di potere e alla fine resta tutto uguale? Qualcuno deve saltare. Il volemose bene non va sempre bene. Tanto rumore per nulla ma tutto il mondo ci ride dietro"